Calciomercato Napoli - Nicolò Schira ha parlato a Radio Goal. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Kiss Kiss Napoli:

"Spinazzola è un calciatore che piace agli azzurri, Mario Rui è in uscita. Il giocatore non si discute, l'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche. Lui ha avuto tanti infortuni, ma i partenopei saranno impegnati solo in campionato e in Coppa Italia. Di conseguenza Conte avrebbe modo di dosarne l'impiego. Si tratta di un affare possibile".