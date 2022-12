Schira: "Bereszynski giocherà per il Napoli, occasione Sampdoria per Zanoli"

?Calciomercato Napoli - Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per Bereszynski è tutto fatto, bisogna solo aspettare gli annunci ufficiali. Zanoli avrà così la possibilità di giocare di più con la Sampdoria e crescere. Contini tornerà a Napoli come terzo portiere. Djalo è un altro giocatore che piace per il ruolo di difesa. Il Napoli è vigile su tanti profili, un altro giocatore è Ounahi che è seguito e in passato poteva essere preso per meno dal Napoli".