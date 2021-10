Scandalo molestie negli USA: sospesa la NWSL

Ultime calcio - Gli scandali relativi a molestie e abusi sessuali all'interno dei club di National Women's Soccer League, il massimo campionato femminile statunitense, che hanno portato ai licenziamenti di Richie Burke del Washington Spirit e Paul Riley del North Carolina Courage sono troppo gravi per passarci sopra. Per questo la NWSL tramite una nota ufficiale ha annunciato che le gare di questo fine settimana non si svolgeranno:

"Questa settimana, e gran parte di questa stagione, è stata incredibilmente traumatica per le nostre giocatrici e il nostro staff, mi assumo la piena responsabilità per il ruolo che ho svolto. Mi dispiace molto per il dolore che stanno provando così tanti. Riconoscendo quel trauma, abbiamo deciso di non scendere in campo questo fine settimana per dare a tutti un po' di spazio per riflettere. Il business as usual non è la nostra preoccupazione in questo momento. Tutta la nostra lega ha molto da curare e i nostri giocatori meritano molto di meglio. Abbiamo preso questa decisione in collaborazione con la nostra associazione di giocatori e questa pausa sarà il primo passo mentre lavoriamo insieme per trasformare la cultura di questo campionato, qualcosa che è atteso da tempo".