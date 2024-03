Scandalo in Italia, partite truccate: presidente denuncia i suoi calciatori

Clamoroso quello che è accaduto in Italia con il mondo del calcio italiano ancora una volta nell'occhio del ciclone per uno scandalo che sarebbe venuto fuori nelle ultime ore in merito alle partite truccate di calcio.

Incredibile annuncio dello stesso presidente che ha voluto denunciare i suoi calciatori per aver truccato partite di calcio e ora scoppia il caos nel mondo della Serie B e non solo. Via alla intercettazioni che potrebbero seriamente condannare tanti calciatori e dirigenti se dovessero arrivare le conferme ufficiali dopo le indagini.

Partite truccate in Serie B: denuncia choc del presidente

Ci sono ora delle notizie che riguardano proprio il possibile scandalo del calcioscommesse in Serie B con le partite truccate che potrebbero aver coinvolto un club importante. Dopo le grandi polemiche dello scorso anno con il Lecco che è salito dalla Serie C alla Serie B ora arriva la clamorosa denuncia del presidente contro i suoi giocatori.

Calcioscommesse Lecco: presidente contro i calciatori

Arriva l'incredibile bomba in casa Lecco con il presidente Di Nunno che parla di partite vendute dei suoi calciatori. Un fulmine a ciel sereno che ora mette in crisi totale tutta la società e la squadra che è rimasta perplessa dalle dichiarazioni del proprio presidente.

Il numero uno del Lecco Di Nunno sospetta che i suoi giocatori possano vendersi le partite della propria squadra. Queste le dichiarazioni choc:

"Spero mettano i telefoni sotto controllo, ho paura che i miei calciatori vendano le partite".

Lecco ultimo in classifica di Serie B e sempre più vicino ad una nuova retrocessione in Serie C in vista di quello che sarà il prossimo anno.