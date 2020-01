Savoldi: "Milik è un ottimo attaccante, ha bisogno di essere servito adeguatamente dai compagni"

Notizie calcio Napoli - Beppe Savoldi, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Nel Napoli in questo periodo molti giocatori hanno la testa altrove e sono distratti. Quando manca la concentrazione nei momenti critici poi si sbaglia. Milik? Per me è un ottimo centravanti. Lui non può vincere le partite da solo però, ha bisogno di assistenza da parte dei compagni. Serve qualcuno che lo assista, qualcuno che esalti le sue possibilità. Sono pochi i giocatori che finalizzano facendo tutto da soli, come Maradona o Messi. Milik è un finalizzatore ma ha bisogno di essere servito adeguatamente. Da attaccante gli direi di farsi sentire, di alzare le braccia, come faceva Higuain. Deve fare in modo che i compagni lo vedano e lo servano. Deve far vedere che vuole la palla, che non ha paura, anzi. Solo così i compagni possono vederlo e servirlo di più”.