Giuseppe Savoldi: "Ancelotti ha fatto confusione e il cambio modulo non è la soluzione. Ibra? Più Milan che Bologna, vi spiego perché"

SU CHI PREFERISCE TRA IMMOBILE E BELOTTI: "Sono due grandi attaccanti, menomale che ce li abbiamo. Mancini ha la possibilità di scegliere o magari di farli giocare insieme. Hanno grande talento e grande intelligenza per farlo".

SULLA SITUAZIONE A NAPOLI: "Spero che inizino a parlare e comunicare, non si possono prendere delle decisioni a prescindere. Se devi fare una comunicazione, e mi riferisco alla società, devi prima sentire quale sia il sentimento della parte opposta".

SUL POSSIBILE RITORNO AL 4-3-3: "Non c'è un modulo vincente, ma ce n'è uno intelligente. E' il mio motto. Il tecnico deve scegliere giocatori e modulo in modo da mettere in difficoltà l'avversario. Mi pare che Ancelotti ultimamente abbia fatto un po' di confusione nella testa dei giocatori, sono stati cambiati tanti giocatori e tanti ruoli. Per trovare la coesione bisogna giocare un tot di partite con i soliti giocatori nelle stesse posizioni di competenza".

SU MILAN-NAPOLI: "Anche il Milan deve dare delle sicurezze ai giocatori, servono principalmente nei momenti di difficoltà. Dipende dall'allenatore. Per i rossoneri sarà una gara impegnativa".

SU IBRAHIMOVIC: "Sponsorizzo assolutamente il suo sbarco a Bologna. E' un giocatore che, se sta bene, vale il salto di qualità. Ha un buon rapporto con Mihajlovic, ma è un giocatore da grandi squadre. Per questo può essere più portato ad accettare il Milan".

, grande ex attaccante del Napoli, ha parlato a Sportiva facendo il punto in casa azzurra: