Savini: "Stagione particolare per Koulibaly ma il suo valore è indiscutibile, bisogna scegliere bene il sostituto"

Ultime notizie Napoli – Mirko Savini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La stagione del Napoli, dall’arrivo di Gattuso in poi, è stata positiva ed ha portato in bacheca anche un trofeo. L’anno prossimo credo che si possa fare anche meglio. Per il mercato dipende tutto dalle cessioni, qualcosa bisognerà fare sulle fasce. Per Politano è giunto il momento di consacrarsi, anche se Callejon è un’istituzione a Napoli. Boga a sinistra è determinante. Ha fatto benissimo a Sassuolo, mentre quando gioca a destra perde qualcosina. Stagione particolare per Koulibaly anche se il suo valore non si discute. In caso di addio, bisogna scegliere bene come sostituirlo perché è di fatto un regista, è un calciatore assoluto. Quando un ciclo finisce te ne accorgi parlando anche con i calciatori. Si respira nell'aria che qualcosa è cambiato".