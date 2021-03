Giampaolo Saurini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Al Napoli basta un filotto di vittorie per ritrovare entusiasmo, parliamo di una squadra di caratura internazionale e con giocatori di un livello altissimo. Viviamo un periodo storico particolare e tragico, questo può influire nella testa e la serenità dei calciatori".