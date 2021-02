Saurini: "Gattuso giocherà a specchio con l'Atalanta! Che ricordi la mia Primavera con Tutino, Contini e Bifulco davanti a 35mila spettatori. Credevo che anche Negro esplodesse, invece..." [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Giampaolo Saurini, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Saurini

“Difesa a tre? Gattuso avrà visto, nonostante le poche volte provata, una squadra più compatta. Vuole giocare a specchio e sfruttare i tre davanti per mettere in difficoltà, con la loro velocità la Dea. Lazio? Una squadra che ha nel DNA quel tipo di giocata, il Napoli ha sempre giocato diversamente e potrebbere avere difficoltà nei meccanismi. Gattuso ha visto la gara e magari ci ha pensato su. Se il Napoli gioca con i 3 dietro e due esterni di gamba ha fisicità, con Bakayoko in mezzo al campo. Settore giovanile? Serve un allenatore progettuale che sposa la filosofia della società e della prima squadra. La Primavera è la seconda squadra per ordine di importanza e deve avere le linee guida della prima squadra. Con Benitez e Sarri ho svolto un lavoro di massima collaborazione e questo favoriva i ragazzi che andavno su. In questa rosa c'è anche Contini che ho avuto per due anni. Il fiore all'occhiello? La Youth League a Madrid eliminando il Marsiglia e il Borussia Dortmund o anche la gara al San Paolo con 35mila tifosi: Bifulco, Prezioso, giocatori che navigano tra serie B e serie A, come lo stesso Tutino. Avevo cominciato un percorso importantissimo, anche a livello europeo. Mettavamo paura, perdemmo contro il Benfica di Joao Felix solo all'ultimo. Avevmo iniziato un percorso, anche a livello di metalità molto importante. Negro si è un po' perso ed è un peccato, pensavo potesse avere un'esplosione anche a livello dei grandi. Una frase che usavo con i ragazzi, ero un allenatore che viveva anche la vita dei ragazzi, 'ricordatevi di mangiare sempre il pollo con le mani': non bisogna mai sentirsi arrivati".