Saurini: "Battere la Lazio sarebbe iniezione di fiducia incredibile. Milik? Deve essere più cinico, più cecchino"

Ultime calcio Napoli - Giampaolo Saurini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Battere la Lazio sarebbe iniezione di fiducia incredibile. Manca un risultato per trovare fiducia ed entusiasmo. Sono sorpreso della situazione che si è creata. La rosa del Napoli è di altissimo livello. Conte ha ragione, il Napoli ha una rosa inferiore solo a quella della Juventus. La penso come lui, gli azzurri hanno tutto per potersi rialzare. Si è a 10 punti dalla zona Champions, ora serve l'impresa. Milik? Ha numeri importanti, delle volte si specchia sulle sue qualità. L'attaccante di razza e vero, è quello che fa i gol anche facili che tocca mezza palla e fa gol. Con l'Inter poteva sfruttare meglio 2-3 occasioni. Deve essere più cinico, più cecchino. Ha grosse qualità e ampi margini di miglioramento. Non dimentichiamo le due operazioni subite ma deve migliorare ancora".