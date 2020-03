Sassuolo, l'ad Carnevali: "Non si può pensare di tornare ad allenarsi, molte di queste persone parlavano in modo irresponsabile"

Ultimissime Napoli - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Telelombardia".

Nel momento della bufera in Lega voi da che parte vi siete schierati?

"Molte di queste persone parlavano in modo irresponsabile, in una situazione drammatica come quella di adesso non si può pensare di far svolgere allenamenti ai ragazzi. In molte dichiarazioni sono rimasto allibito. Noi non prenderemo mai alcuna decisione singolarmente ma solo su indicazione dei medici sportivi. Sono loro che devono darci le indicazioni giuste perché la cosa più importante è la salute di tutti"