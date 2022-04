Sassuolo, Dionisi a Dazn: "Io il responsabile, sfortunati negli episodi sui calci d'angolo"

Al termine della partita Napoli-Sassuolo sono arrivate le parole in diretta a Dazn di Alessio Dionisi:

"Difficile parlare oggi dopo un risultato del genere. Va accettato e sono io il responsabile. Quando parti sotto 2-0 con due calcio d'angolo diventa difficile. Non siamo entrati bene in campo, poi gli episodi ci hanno condizionato. La squadra non ha fatto quello che doveva, ma è mia la responsabilità. Potrebbe essere che l'ultima partita con la Juve può averci condizionato oggi. Loro arrivavano da una partita persa e molto discussa, noi da una grande partita di lunedì persa ingiustamente dove abbiamo speso tanto. Non si può trovare la colpa nel passato per la gara di oggi. Facevamo fatica ad andare a duello, in area sembrava che non ci fossimo mai. Guardiamo avanti con fiducia, ci sono ancora tre partite e nove punti".