Sassuolo, Dionisi a Dazn: "Ho chiesto ai miei di non avere rispetto del Napoli. Andava annullato il gol a Lauriente, non so se potrà fare il vice Kvara"

Alessio Dionisi è intervenuto a fine partita di Sassuolo Napoli in diretta a Dazn:

"Abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia, peccato perché potevamo riaprirla o potevamo restare aggrappati. Il Napoli ha vinto meritatamente, però avevamo avuto buone occasioni sprecate che potevano farci restare aggrappati. Il Napoli però ha qualità e ha vinto con merito, con il 2-0 loro è stato difficile. Loro erano con i migliori in campo, noi Berardi non l'avevamo e avremmo reso la vita più difficile al Napoli.

Il gol di Lauriente è da annullare, non bisogna fomentare e aggiungere niene. Ha vinto la squadra più forte, è stato però un peccato chiudere con zero gol fatti per quello che avevamo creato, anche all'andata. Il rammarico più grande e non aver segnato. La nostra è stata una prestazione buona, ottima se tenevamo il risultato in equilibrio. E' ovvio concedere a loro occasioni per quanto sono forti. Avevo chiesto ai miei coraggio e così è stato, avevo chiesto ai miei poco rispetto dell'avversario. Avendone troppo per la grandezza dell'avversario non ci sarebbe stata partita.

Abbiamo provato ad alzare i centrocampisti per pressare Lobotka, ma la difficoltà che ti creano loro è che se non escono col corto da dietro lo fanno con le giocate lunghe, hanno anche quelle qualità.

Kvaratskhelia da vicino è forte, è un ragazzo del 2001. Lauriente suo vice? Non so, ha qualità e può crescere. Deve crescere nel gioco collettivo e può dare soddisfazioni a noi. Se riuscirà a darle a noi potrà anche togliersele singolarmente".