Sassuolo, De Zerbi: "Sono pronto per una big! Ho avuto scontri forti con Locatelli e Boga"

Serie A - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in diretta alla Bobo Tv sul canale Twitch dell'ex calciatore per dare le ultime in casa Sassuolo:

"Mi sento pronto per allenare una big, ma bisogna capire cosa si intende, perché ci sono più pressioni in una piazza come Foggia, dove ho allenato a 34 anni, che qui dove sono oggi. Prima ero più spontaneo, adesso quest'aspetto lo riservo ai miei calciatori.

Ho avuto scontri forti con Locatelli e Boga, confronti pesanti proprio, perché sono calciatori dotati di qualità superiori alla media e ho cercato di migliorarli nella testa. Spero che possano ricordarmi in positivo tra qualche anno".