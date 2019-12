Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio RAI. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il futuro di Boga? A gennaio non si muove. Rimarrà con noi così come rimarranno tutti i giocatori migliori. A gennaio puntiamo a rinforzarla non a smontarla. Nessuna cifra ci potrà far cambiare idea".