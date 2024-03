Sartori: "Il Torino è entrato in un periodo no, farà di tutto per tenere Buongiorno ma..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Sartori, giornalista.

“Il Torino è entrato in un periodo no se si guarda solo ai risultati, ma la squadra si è espressa molto bene contro la Lazio, bene anche con Roma e Fiorentina per cui dal punto di vista delle prestazioni la squadra ha raccolto meno di quello che ha seminato.

Buongiorno è uno di quei giocatori che potrebbe far bene in tutte le squadre. Credo che il Torino farà di tutto per trattenerlo, ma vediamo cosa accadrà questa estate. A fine stagione potrebbe giocare l’Europeo da protagonista ed il suo prezzo a quel punto può salire. Questa estate il Toro aveva accettato di cederlo per una somma tra i 20 e i 25 milioni all’Atalanta, ma la sua valutazione è destinata a salire ancora.

Juric? Fa fatica a trattenersi, soprattutto nel finale di partita e col passare degli anni si è anche tranquillizzato. Peccato perchè poi far fatica a trattenersi vuol dire anche danneggiarsi: 2 giornate di squalifica non ci volevano”