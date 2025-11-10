Sarri: "L’arbitro non ha influito sul risultato, ma un episodio mi ha fatto arrabbiare!". E la Lazio interviene con una nota ufficiale
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta contro l'Inter di ieri sera, ha commentato la sconfitta nell'immediata conferenza stampa post-partita. Il tecnico dei biancocelesti ha commentato anche l'operato dell'arbitro. Di seguito uno stralcio del suo intervento:
"L’arbitro non ha influito sul risultato: l’Inter è stata superiore e avrebbe vinto comunque, indipendentemente da chi fosse stato a dirigere la partita. Tuttavia, è arrivato il momento di valutare seriamente l’idea di noleggiare arbitri stranieri, perché la situazione sta diventando davvero pesante. Non vedo più direttori di gara all’altezza, e quello di stasera certamente non lo è stato.
Perché mi sono arrabbiato? Per una ragione semplice: il fallo di Lautaro su Zaccagni meritava un’ammonizione. Se fosse stato ammonito, Zaccagni non avrebbe dovuto lasciare il campo. Invece, non solo l’arbitro non ha estratto il cartellino, ma ha anche costretto Zaccagni a uscire, e da quella parte abbiamo persino rischiato di subire gol. Si sarebbe incazzato anche Padre Pio".
Lazio, il comunicato ufficiale sulle dichiarazioni di Sarri
A proposito dell'intervento di Sarri, la Lazio ha diramato una nota ufficiale sui propri canali al fine di chiarire le dichiarazioni dell'allenatore:
"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva. In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri. Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti".