"Sarà il colpo dell'estate", De Laurentiis annuncia il prossimo acquisto del Napoli targato Micheli | VIDEO

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa anche di calciomercato e dei retroscena che riguardavano Kim. Poi l'indizio su quello che potrebbe essere il prossimo colpo dell'estate.

De Laurentiis

Calciomercato Napoli: annuncio di De Laurentiis

Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente del Napoli ha parlato della questione calciomercato e dei possibili nuovi acquisti:

"Kim sapevamo che sarebbe andato via, non lo conosceva nessuno e ora pare che per grazia sua abbiamo vinto lo scudetto. Non mi pare che abbiamo vinto solo per causa sua, il mio errore è stato accettare la richiesta di Spalletti per riconoscenza dopo la vittoria dello scudetto. Non ho incassato 57 milioni per Kim, ma 42. Sapevamo che c'era la clausola e che lui più di un anno non sarebbe rimasto.

A gennaio non trovi centrali difensivi, chi ha il piede sinistro non può giocare a destra ma chi è destro può giocare a sinistra. Kim malvolentieri aveva scelto di giocare a sinistra, preferiva a destra come vedevamo fargli fare.

Non è facile trovare difensori centrali, come se mi dicesti di cercarli già ora: ma mica è semplice, e questo signore Micheli già si sta dando da fare da morire. Questa legge sugli extracomunitari la vogliamo togliere? Altrimenti non hai libertà di movimento nella scelta. Noi non siamo qui per non fare le cose, ma i suggerimenti li avvaloro e ci daremo da fare".