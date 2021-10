Santacroce: "Si multa chi non rispetta il posto ma non chi fa cori beceri allo stadio. Rrahmani? Ha qualcosa di Albiol"

Napoli calcio - Fabiano Santacroce ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' assurdo che bisogna fare i conti con il razzismo allo stadio, basta con queste cavolate! Vorrei portare le mie figlie allo stadio ma poi cosa gli dico se accade una roba del genere? Chi si macchia di questi gesti deve essere identificato e punito, si multano persone perché non rispettano il posto e poi non si riesce a individuare chi fa questi atti. Personalmente mi è accaduto di essere oggetto di razzismo, la prima volta fu a Verona. Diventa dura sopportare quando sei giovane ma poi con il tempo capisci che ti vengono fatti per stupidità. Rrahmani? Si avvicina molto ad ALbiol, è un giocatore tattico e di testa. Avevo già notate le sue qualità anche nell'esordio horror che fece a Udine la stagione scorsa. E' uno che richiama i compagni, guida la linea".