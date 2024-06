Santacroce: "Con Conte il Napoli darà filo da torcere a tutte le big. Osimhen? Direzione PSG"

Calciomercato Napoli - Fabiano Santacroce ha parlato degli imminenti Europei e dei verdetti dei campionati italiani di calcio in un’intervista esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse. In questo estratto, l'ex calciatore dice la sua sulla travagliata stagione del Napoli e sul futuro del club partenopeo:



Stagione da dimenticare, invece, per un'altra tua ex squadra, ovvero il Napoli. Cosa non ha funzionato?

“Non ha funzionato niente. Ci sono stati grossi problemi di gestione fin dall'inizio: dalla scelta dell'allenatore alla scelta dei nuovi giocatori, senza tralasciare anche le operazioni di rinnovo. Quando un'annata parte così è molto difficile riuscire a raddrizzarla. È stata troppo sottovalutata la perdita di Spalletti e Giuntoli, un errore che poi si è pagato”.

Conte-Napoli, il parere di Santacroce



Secondo le ultime indiscrezioni Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo te, è l'allenatore giusto per ripartire?

“È l'allenatore migliore per ripartire, perché ha presa sia sullo spogliatoio che fuori. È un tecnico intransigente che darà nuovi stimoli a tanti giocatori. Mi aspetto un Napoli nuovo, che darà filo da torcere presto a tutte le big”.



L'ipotetico arrivo del tecnico salentino potrebbe portare a Napoli il ritorno di grandi giocatori. Quale potrebbe essere il primo colpo di mercato dell'era Conte?

“Credo che sul mercato si agirà sempre secondo le logiche del presidente, che é riuscito a portare in Serie A un modello che andrebbe studiato da tante altre squadre, che per vincere rischiano di finire piene di debiti. Mi aspetto un mercato volto a prendere giovani e non calciatori con tanta esperienza, a parte forse un colpo in attacco o a centrocampo”.



A meno di colpi di scena, Victor Osimhen è destinato all'addio. Su di lui ci sono PSG e vari club di Premier League. Dove potrebbe andare?

“Penso che abbia già un accordo da quando ha firmato il rinnovo con il Napoli, mi aspetto di vederlo al Paris Saint-Germain".