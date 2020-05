Ultime notizie calcio - Marco Sansovini, ex compagno di squadra di Ciro Immobile al Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Immobile a Napoli sarebbe una cosa molto romantica ma la valutazione di Ciro è molto alta. Su di lui ci saranno tutti i maggiori club europei, vedo la strada molto in salita”.