Commissione Sanità Regione Campania, Borrelli a CN24: "Napoli-Inter rinviata? Giusto così secondo gli esperti. Circa 100 contagi per Coronavirus, stop ad azioni egoiste e vigliacche!"

Notizie Calcio Napoli - Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale e membro della commissione sanità della Regione Campania, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Le notizie possono essere costantemente modificate. La situazione campana è sotto controllo, i casi sono limitati. Nessun focolaio risulta essere nato in Campania, il grosso focoalio che si è scatenato è quello nato in Lombardia. Le situazioni campane provengono da quel territorio. La sanità lombarda ha permesso la diffusione. Sulla Campania abbiamo un centinaio di caso tra contagiati e controlli sui tamponi che vengono poi verificati allo Spallanzani di Roma. Bisogna evitare psicosi ed isterie che distruggono l'economia locale e nazionale. Chi fa terapie invasive deve stare attento. No alle sceneggiate con le mascherine. Blocco totale dell'economia e della nostra vita sarebbe allucinante. Ad oggi non mi risultano contagi ai bambini: il loro sistema immunitario permette reattività nei confronti del Coronavirus. All'esterno dei pronto soccorso ci sono delle tendostrutture adibite alla visita delle persone che si presentano con sintomi: questo per evitare la diffusione ed il contagio dei medici. Il Coronavirus ci sta facendo capire cosa significa chiudere le frontiere e non avere la possibilità di vivere una realtà internazionale ed europea. Non blocchiamo la nostra vita, la gente disdice ristoranti e viaggi. C'è un crollo finanziario senza precedenti: massima attenzione ma non diventiamo isterici. Il Coronavirus ha fatto emergere il peggio di noi, comportamenti razzisti e vigliacchi. La diffusione della malattia è stata dovuta ad atteggiamenti sciocchi ed egoisti dei nostri corregionali: azione egoista di chi è ritornato dal nord Italia. E' il momento di essere attenti al prossimo e di evitare atteggiamenti che possano arrecare danni. Napoli-Inter rinviata? Mi attengo a quello che sta facendo il commissario Angelo Borrelli e gli esperti. Se ritengono che alcuni eventi è meglio spostarli sono d'accordo con loro. Non affidiamoci a stregoni e predicatori. Il lavoro della Regione Campania? Tutte le attività che si stanno facendo, la task force interna e le ordinanze sono realizzate dalla Regione Campania. L'autonomia può essere uno svantaggio in alcune situazioni, vedi Regione Lombardia e Regione Veneto sulle quali è dovuto intervenire il Governo centrale. Il problema riguarda tutti, bisogna affrontarlo come una grande famiglia. Non c'è da fare una colpa a Lombardia e Veneto ma c'è da dimostrare tutta la nostra solidarietà".