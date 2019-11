Sandro Sabatini: "ADL sta facendo il male del Napoli, le raccomandate clamoroso autogol! L'anno scorso eravamo indignati per Icardi..."

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Si gonfia la rete", trasmissione in onda su Radio Marte:

“Il Milan di bandiere ne ha 2 e non mi pare che la situazione sia migliore di quella del Napoli per cui capisco i tifosi che si aggrappano a tutto per venire fuori da questa situazione, ma bisogna ponderare bene le scelte. Diamo ottimismo, diamo una scossa. Non esiste nella storia del calcio che durante una stagione vengono fuori le lettere dei legali e l’anno scorso eravamo indignati per il caso Icardi solo mediato da un avvocato, oggi invece ci troviamo di fronte a 24 raccomandate. De Laurentiis ha diritto di fare tutto ciò che sta facendo, o meglio lo dirà il tribunale, ma sta facendo il male del Napoli, credo sia un clamoroso autogol.

Cambio allenatore? In una situazione in cui qualcosa devi cambiare, hai delle opzioni e tra queste c’è il cambio di allenatore, ma tra le opzioni c’è anche una cena per rimettere a posto le cose, un colloqui con i tifosi.

I soldi che il presidente può recuperare sotto forma di multa, sono soldi che perde lo stesso presidente nella valutazione dei giocatori nei confronti della società. Adesso che Allan vuole e deve andare via, ad esempio, è in conflitto col Napoli il suo valore si abbassa per cui lo si venderà ad una cifra inferiore”.