Sampdoria, Vidal: "De Laurentiis in silenzio per tutta la riunione, mai accaduto! Fuori dalla A chi partecipa alla Superlega"

Gianluca Vidal, consigliere delegato della Sampdoria, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sampdoria infuriata, stiamo attentando al calcio italiano. Solo alcuni club avrebbero accesso a questo girone privato e con fondi incredibili. Noi ci ritroveremmo in Serie A con tre squadre che partirebbero in più 200 milioni rispetto tutte le altre. Non ci sarebbe più gara, sport e sogno sportivo. De Laurentiis non ha detto nemmeno una parola, silenzio totale in assemblea! Cairo è stato straordinario ieri per come ha affrontato la questione. Fuori dall'Italia chi partecipa alla Superlega, il calcio è della gente e così non è competizione”.