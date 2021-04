Sampdoria, Ranieri: "Sul gol di Thorsby il fallo è di Keita, ma ho un dubbio sul 2-0 del Napoli. Gara bella e combattuta, complimenti a Gattuso!"

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sul gol di Thorsby il fallo non è di Thorsby su Koulibaly ma di keita Balde su Ospina. Sul 2-0 del Napoli, invece, se un calciatore va a saltare e l'avversario ti dà un'ancata, in allenamento fischio fallo, poi però non sono io l'arbitro. Avevamo bisogno di un organizzatore ma abbiamo dato del filo da torcere, soprattutto nel primo tempo. Appena abbiamo tirato il fiato, il Napoli ha guadagnato campo ed ha creato occasioni da gol. Nella ripresa ci siamo messo un po' a rombo per schermare Zielinski.

La gara è stata bella, combattuta, difficile per il valore del Napoli come giocatori e di Gattuso come allenatore. Pazienza. L'importante è vedere la squadra lottare per vincere. A Gattuso ho fatto i complimenti a fine partita, gli ho fatto i complimenti per come gioca la sua squadra. Mi piaceva anche il suo Milan. Le sue squadre hanno grinta e determinazione, ma ama giocare anche da dietro e costruire. Gli ho fatto i complimenti, come un allenatore che stima un altro allenatore.

Ancora alla Sampdoria? Vediamo, sono state scritte tante cose... Voglio arrivare a 52 punti, poi sono sempre a disposizione del presidente se vuole parlarmi. Sono di una serenità enorme. Contatti con altri allenatori? Da quando è nato il calcio ci sono sempre queste voci. E' capitato a Gattuso, poi a Pirlo. Siamo tutti esposti a queste cose, dobbiamo conviverci. Non ho ansia, voglio solo divertirmi".