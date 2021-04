Sampdoria, Osti: "Concentrati sul Napoli, Ferrero sta trattando il rinnovo sia di Quagliarella che di Ranieri"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono cambiate tante cose nel calcio nell'ultimo anno. Prima di programmare una stagione ci sono tante cose da valutare, ci sono molti allenatori, calciatori e direttori sportivi in scadenza. Ci sarà tempo per parlare del mio rinnovo, di quello di Ranieri e di quello di Quagliarella, dobbiamo essere concentrati su questa partita contro il Napoli. Il presidente sta trattando personalmente per blindare sia il tecnico che il centravanti. Mi auguro che Ranieri rimanga alla Sampdoria, l'anno scorso ci ha salvato in una stagione difficile e sta facendo molto bene, con 36 punti all'attivo. Non ci aspettavamo questi risultati. Sia Ranieri che Ferrero sono due prime donne ed a volte fanno dei capricci".