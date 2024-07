Salernitana, Iervolino annuncia: "Pronto a dare le dimissioni! Martusciello sarà il nuovo allenatore"

Ultime calcio - Danilo Iervolino, patron della Salernitana, intervenuto da remoto alla presentazione della nuova stagione, ha dichiarato:

"Petrachi è un uomo di calcio, ha aggiunto risultati importanti. Ama Salerno, vuole stare con noi e ci tiene a questa compagine, c’è stata subito una chimica particolare. Abbiamo individuato il mister Martusciello, la questione con Sottil è derivata esclusivamente da alcune incomprensioni che non ci eravamo scambiati. Lui è un grande professionista e ha apertura e comprensione, era giusto non partire perché già l’anno scorso eravamo partiti male.

Sulla cessione? Per il bene della Salernitana se troverò un investitore che possa essere più bravo di me, la prenderò sempre seriamente in considerazione e cercherò di dare continuità a questo progetto e di poterlo fare magari riducendo le mie quote societarie. Prima dell’inizio del campionato darò le mie dimissioni da presidente e nominerò un nuovo presidente. C’è bisogno di una figura più assidua e una concentrazione totalizzante, che io non riesco a dare".