Il difensore della Salernitana Norbert Gyomber ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio anche di Francesco Calzona:

Resterà ct della Slovacchia o tecnico del Napoli?

"Per come so io lui a Napoli rimane fino a fine campionato. Poi non lo so. Con la Slovacchia ha firmato fino al 2025. Speriamo rimanga con la Slovacchia perché con noi sta facendo un bel lavoro".