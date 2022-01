Salernitana, Colantuono a Dazn: "Ringrazio i miei giocatori, all'intervallo c'era qualcuno che vomitava nello spogliatoio! Covid? I regolamenti non mi convincono"

"Abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo, chiudendoci e ripartendo. Ci eravamo riusciti nel primo tempo con grande sacrificio. Nonostante le difficoltà voglio ringraziare i miei calciatori. Nell'intervallo c'erano giocatori che vomitavano perchè reduci dal Covid e per questo voglio fare un applauso ai miei ragazzi.

Ora bisogna voltare pagina e andare avanti con quello che abbiamo, ripartendo da quanto di buono abbiamo fatto. L'emergenza Covid ci ha ovviamente penalizzato perchè non riusciamo ad allenarci con continuità e molti giocatori devono recuperare condizione fisica. Adesso vediamo se il mercato potrà darci una mano".

Sulle dichiarazioni pre-Napoli: "Non ho mai detto che avremmo giocato senza andare in campo decisi. Noi abbiamo venduta cara la pelle, alcuni titoli dei giornali non fanno parte del mio DNA, io volevo intendere che ci sono ancora parti dei regolamenti Covid che sono da limare"