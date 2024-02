Salernitana, Boateng: "Restare in Serie A varrebbe più di tanti scudetti vinti"

Jerome Boateng, colpo internazionale della Salernitana nell’ultima sessione invernale, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Kicker.

Boateng spiega perché ha scelto la Salernitana

Il difensore, svincolato prima dell'approdo in granata, ha spiegato i motivi dell’approdo in Campania: "Perché ho scelto di ripartire dalla Salernitana? Ho ricevuto tante richieste e offerte da diversi continenti. Ma dopo i tanti successi della mia carriera volevo l'agonismo sportivo.

La Salernitana poi ha messo un impegno particolare per avermi e le conversazioni con il tecnico Filippo Inzaghi e il nostro direttore sportivo mi hanno toccato il cuore. Per questo dico ora dico che restare in Serie A con la Salernitana forse per me varrebbe anche più di uno dei tanti scudetti vinti".