Salary Cap in Cina, l'esperto: "Mertens e Callejon non penseranno più ad andarci!"

Calciomercato Napoli - L'agente ed intermediario Oberto Petricca è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24

Mercato Napoli, si allontana la Cina per Mertens e Callejon

"In Cina il cambio è sostanziale: da quattro a sei stranieri in rosa, da tre a quattro in campo. Poi il salary cap a 3 milioni sugli ingaggi e qui c'è il cambio più radicale".

Addio ai big.

"La differenza la farà chi pagherà i trasferimenti, a differenza di adesso dove i club andavano all-in sul cartellino. Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG, Beijing Gouan, Jiangu Suning, Dalian Yifang, Shanghai Shenhua, sono i club che potranno anche pagare bene i cartellini".

Di fatto cosa cambia?

"Tanto, se non tutto. Inoltre il fatto che gli ingaggi non possano superare il 60% dei ricavi porterà a un calmieramento dei grandi ingaggi che venivano sottoscritti anche da mediobasso livello, ora non possono più permetterselo".

Come detto: addio ai nomi da sogno.

"Cambierà la tipologia dei calciatori, ci sarà maggior attenzione per mercati alternativi. Faranno meno attenzione ai grandi nomi e andranno più sulla sostanza. Andranno su chi sarà funzionale e adatto al progetto, è quel che da un po' di anni ci si aspettava".

Anche perché di fatto la Cina non è cresciuta con questi big.

"Coi grandi ingaggi e solo coi grandi calciatori, il sistema non ha avuto apporto. La Nazionale non è cresciuta, il livello dei cinesi è rimasto lo stesso, giovani non ci sono. Che ci fosse ridimensionamento era cosa logica".

Un buon segnale per le società italiane che non perderanno più big per la Cina.