Sal Da Vinci: "Scudetto? Vincere con l'Inter darebbe un'iniezione di fiducia: porterebbe una spinta di entusiasmo a tutto il popolo napoletano"

Obiettivo primo posto. Perché è vero che l'Inter deve ancora recuperare una partita (con il Bologna), ma sta di fatto che se il Napoli dovesse vincere questa sera, il sorpasso - seppur momentaneo - sarebbe certo.

Il cantante Sal Da Vinci che gioca a nascondino, come dichiarato a Il Mattino:

«Non so ancora se sarò allo stadio». E la sua è soprattutto pretattica scaramantica. «Se il Napoli dovesse fare il colpaccio...», poi si ferma. «...ma non faccio pronostici per scaramanzia». Poi, però, si lascia andare. «Vabbè, diciamolo: sarebbe una bella soddisfazione per tutti. Abbiamo ancora l'amaro in bocca per la gara di andata a Milano e questa può essere l'occasione per il riscatto. Vincere ci darebbe un'iniezione di fiducia per un gruppo che ha saputo superare un momento di grande difficoltà tra infortuni e assenze forzate. Bisogna dare tanti meriti a Spalletti e ai suoi ragazzi che hanno stretto i denti. E per stasera: incrociamo le dita perché una vittoria in questo momento darebbe anche una bella spinta di entusiasmo a tutto il popolo napoletano».