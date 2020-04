Sal Da Vinci: "Nel momento della difficoltà è venuto fuori il cuore di Napoli: sogno un abbraccio e ritrovarsi tutti insieme"

News calcio - Sal Da Vinci, cantante e attore, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli in onda su Napolimagazine.com:

“Sono giorni anomali, non si riesce a stare fermi, prima correvamo solo e forse ci eravamo distratti troppo dalle cose belle che ci circondano, dalla famiglia, agli amici, alle cose più semplici, come può essere una passeggiata accanto al mare, che personalmente desidero tanto. Purtroppo, a queste privazioni bisogna aggiungere anche la grave crisi economica che sta toccando tutti e sta rendendo ancora più difficile la vita di chi già soffriva tanto. È venuto fuori ancora una volta, il grande cuore di Napoli ed è stato molto bello. In questo periodo siamo diventati tutti ‘Masterchef’ e anche io sto imparando qualcosa ai fornelli. L’ultimo piatto che ho sperimentato? Sinceramente non sono riuscito a cucinarlo perché volevo fare gli spaghetti con gamberi e bottarga, che non sono riuscito a trovare, però grazie ad un amico chef, Simone Festa, ho imparato come sostituirla. Come ho fatto? Ho fatto essiccare in frigo per 24 ore, un tuorlo d'uovo con sale e zucchero, poi dopo averlo sciacquato, l’ho grattugiarlo come si fa con la bottarga e il risultato non è stato affatto deludente, anzi. È un momento molto particolare, la ripresa del campionato era un po’ nell’aria ma non riesco a pensarci con questo dramma che stiamo vivendo. Gattuso è arrivato in un momento di grandissima difficoltà e, grazie al suo carattere molto forte, è riuscito a superarlo. Credo che sia un grande motivatore, sa cosa significa soffrire e combattere, poi è sempre un Campione del Mondo e quindi, sa anche bene come si vince. Il nostro settore sta soffrendo tantissimo, anche perché siamo consapevoli che sarà uno degli ultimi che ritroverà la normalità. Personalmente ho investito tantissimo, insieme ai miei compagni d’avventura, nell’ultimo spettacolo “La fabbrica dei sogni”, che però ora è fermo e non sappiamo se e quando ripartiremo. Purtroppo penso a tutte le persone che stavano lavorando a questo progetto e non è bello sapere che sono a casa senza poter fare nulla. Sto scrivendo il mio nuovo album e spero presto, di annunciare una bella novità. Il mio sogno? Un abbraccio, un bacio, ritrovarsi tutti insieme. Speriamo che questo momento passi quanto prima e forza Napoli, guagliù”.