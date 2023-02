Sabatini svela la telefonata di 38 minuti con Spalletti: "Ecco cosa mi ha detto, era molto preso"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, svela cos'è successo in settimana con Luciano Spalletti dopo la querelle a distanza nel post partita di Francoforte-Napoli. Spalletti aveva infatti commentato negativamente, fuorionda su Sky, le dichiarazioni di Sabatini pochi minuti prima a Canale 5 dopo che era tornato a parlare di Totti e Icardi e le questioni con Spalletti:

"Se dopo una vittoria del Napoli lui sente ancora tirare fuori i nomi di Totti e Icardi, è una cosa che Spalletti non gradisce. Quando tutta la questione del fuorionda è uscita fuori su tutti i siti, io mi sono messo in contatto con Fabio Galante che è mio concittadino nonché figlioccio sportivo di Spalletti. Galante quindi ha fatto da tramite tra me e Spalletti girandomi il suo numero, e io l'ho chiamato spiegandogli che il mio discorso era per fargli un complimento.

Spalletti in questa lunga chiacchierata ha fatto emergere la sua voglia di essere gratificato anche dai commenti per quello che sta facendo quest'anno a Napoli, ricordando che in ogni caso è stata una squadra che è stata rivoluzionata dal mercato. Lui parlava, io gli ho detto la verità di ciò che pensavo. Il mister era abbastanza preso durante la telefonata, che è durata 38 minuti".