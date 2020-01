Rugani, l'agente: "Mercato? Avremmo valutato solo buone opportunità. Per la Juve è importante"

A Radio Marte nel corso di Si Gonfia la Rete è intervenuto Davide Torchia, procuratore di Rugani.

"Oltre alla telecronaca istituzionale, serve quella del tifoso del Napoli anche perché non mi sembra corretto che alcune squadre ce l’hanno e altre no. Rugani si è inserito bene, sono contento per lui e per la Juventus che non ha mai avuto dubbi sul valore del giocatore. In questi anni Rugani ha giocato tante partite nonostante la grandissima concorrenza. Se ci fosse stata una buona opportunità di mercato interessante per il club e per il ragazzo si sarebbe vagliata. Napoli-Juve è sempre una gara importante: forse adesso la squadra azzurra fa meno paura perchè non sta attraversando un periodo di forma esaltante, ma contro le grandi si esalta sempre. Per il bene del calcio, amo sempre ricordare quanto di buono ha fatto un allenatore, un calciatore o un dirigente con la mia squadra. Detto questo, vedere Sarri alla Juve non deve far piacere ad un al San Paolo a cui immagino verrà più spontaneo un fischio che un applauso".