Rossitto a CN24: "Spalletti? Uno dei più bravi in assoluto! Vuole vederti a 100 all'ora, nella rifinitura mi chiedeva di aggredire forte tutti"

L’ex centrocampista del Napoli Fabio Rossitto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli? Bilancio positivo, è mancata la ciliegina sulla torta ovvero la qualificazione Champions: era tra le più divertenti da vedere sul terreno di gioco, Gattuso ha fatto davvero un buon lavoro.

Cosa è successo? Arrivare all’ultima giornata non dico che ti aspetti che l’avversario sia tranquillo, ma probabilmente la tensione di giocarsi tutto avrà fatto salire paura ed ansia di vincere a tutti i costi. E magari rischi di bloccarti, come è accaduto.

Perchè tanti cambi in panchina? Ci sono stati allenatori come Conte che hanno deciso di andare via, la rotazione per i vari ambienti potrebbe anche far bene, con allenatori nuovi in piazze nuove. Ogni tanto c’è bisogno di cambiare, magari anche i giocatori dopo tanti anni hanno bisogno di stimoli nuovi.

Spalletti? Lo considero uno dei più bravi in Serie A: l’ho avuto a Udine, è uno dei più bravi in assoluto e per il Napoli sarebbe un grande colpo.

Le sue caratteristiche? Molto esigente, vuole che vai sempre a cento all’ora ed è uno dei pochi che ti migliora anche dal punto di vista personale. A Napoli potrebbe fare un grande lavoro.

Un aneddoto? Ricordo il suo essere scherzoso e serioso allo stesso tempo, alla rifinitura del sabato mattina mi chiedeva di aggredire forte tutti anche nella partitella, per dare un segnale. Il Napoli con i giocatori di qualità che ha, ha bisogno di uno come lui”