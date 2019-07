Ronaldo sicuro: "Champions? Non deve essere un’ossessione, la Juventus la vincerà”

Ancora Cristiano Ronaldo. Non solo a La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse portoghese ha rilasciato un'intervista anche al quotidiano Marca in Spagna. Ecco un rapido passaggio:

Questo può essere l’anno della Juventus?

"È sempre l’anno della Juve, del Real Madrid, del Barcellona… La Juve si è rinforzata bene e giocherà per vincere, come sempre, ma in Champions dipenderà da molti fattori: i sorteggi, il determinato momento, gli infortuni, la fortuna. Guardate il Barcellona: i blaugrana hanno speso tantissimo sul mercato negli ultimi cinque anni e non l’hanno vinta. La Champions non deve diventare un’ossessione. La Juventus la vincerà, speriamo che possa essere quest’anno, altrimenti sarà quello dopo. A Torino ci sono tutti gli ingredienti per vincerla”.