Romano: "Buongiorno-Napoli vicina al gong finale, ecco quando si può chiudere"

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie sul Napoli riguardo le mosse di calciomercato con l'esperto Fabrizio Romano che dà gli ultimi aggiornamenti sul proprio canale YouTube: “Buongiorno-Napoli non è un affare chiuso, ma è molto vicino al gong finale. L’affare potrebbe concretizzarsi solo ed esclusivamente dopo Euro 2024, ma ad oggi il Napoli ha un accordo col giocatore ed è l’unico club disposto a spendere 40 milioni per il difensore. Urbano Cairo, presidente del Torino, spera in un’asta, ma ad oggi non ci sono altri club interessati e se la situazione non dovesse cambiare è probabile che si chiuda la trattativa”.