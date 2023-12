Roma, Tiago Pinto a Dazn: "Vogliamo vincere l'ultima partita in casa, dobbiamo pensare a giocare e poi vedremo per il futuro di Mourinho. Su Bonucci..."

Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds Tiago Pinto prima della partita:

"I bilanci si fanno alla fine della stagione, non è il momento di fare bilanci. E' chiaro che sarebbe importante fare punti e vincere nell'ultima partita in casa del 2023. Ci sono tante squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo e meritano di stare dove sono. E' molto presto dire quello che sarà per la qualificazione alla Champions. Sono stato sempre chiaro sul reparto difensivo dove siamo in difficoltà numerica. Abbiamo dei paletti importanti però che non ci permettono di andare sul mercato a chi vogliamo in modo assoluto. Non è ancora aperto il mercato, vedremo che dobbiamo fare con calma. Sono usciti tanti nomi, magari Bonucci è uno di questi. Rinnovo Mourinho? In questo momento dobbiamo pensare a giocare, parleremo di questo nelle dovute sedi".