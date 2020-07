Ultimissime calcio - Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn:

"Parlo io così evitiamo altre squalifiche. Non dare un rigore come quello di stasera, dopo che tre giorni fa ce ne avevano dato contro uno che non c’era, è ridicolo. Siamo stati ancora una volta penalizzati. Non è che anche se abbiamo 39 punti siamo gli scemi del villaggio".