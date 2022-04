Roma, El Shaarawy a Dazn: "Meritavamo anche qualcosa in più, questa squadra non molla mai. Quarto posto? Ci crediamo"

"Se giochiamo con questo spirito possiamo andare lontano, lottando per traguardi importanti. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita tosta e meritavamo qualcosa in più. Noi non molliamo fino all'ultimo, cercando sempre di portare a casa vittoria e risultato. Per me il gol è sempre importante, ti dà quella fiducia e sono contento per il risultato. Penso che potevamo meritare anche di più, ma è un pareggio che ci dà fiducia. Quarto posto? Ci pensiamo, fin quando la matematica non ci condanna ci proveremo".