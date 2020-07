Rolando Bianchi: "Osimhen diverso da Milik, ottimo profilo per il Napoli! Castagne? Da vedere come si adatta al gioco di Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Rolando Bianchi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi piace molto Osimhen, è diverso da Milik e questo vuol dire che il Napoli cambierà filosofia di gioco. E’ un ottimo profilo per il Napoli ma bisogna capire che intenzioni ha. Con l’Atalanta sarà difficilissimo, anche perché nei secondi tempi fanno una pressione impressionante. Mi sono appassionato al gioco degli orobici ed hanno un meccanismo di gioco perfetto. Giocano sempre andando alla ricerca della profondità e dell’anticipo. E’ una squadra che è molto organizzata e che per di più ha un ottimo potenziale con calciatori come Zapata, Gomez ed Ilicic o Muriel. Castagne mi piace molto ma bisogna vederlo come potrebbe integrarsi con le idee di Gattuso”.