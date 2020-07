Rizzitelli: "Gattuso? Quando è arrivato a Napoli è ripartito da due cose: sono bastati quei tasti per far svoltare la squadra!"

Ultime notizie calcio Napoli - Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante di Roma e Torino, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Al Torino di oggi cosa manca?

«Per capire cosa manchi bisogna guardare il Napoli: è arrivato Gattuso, che è ripartito dall’impegno e dall’applicazione. Sono bastati quei tasti per far svoltare la squadra. Al Toro manca lo spirito: forse ci sono troppi stranieri e gli italiani in rosa non sono dei leader. Non c’è gente che riesca a far capire che, nei momenti difficili, alla gente basta vedere le maglie sudate per avere il cuore in pace. L’anno dopo persi un derby 5-0 (3 dicembre 1995, ndr) e andai a scusarmi con i tifosi, che contestavano. Oggi nessuno è più legato a queste cose, sembra che l’amore della gente sia dovuto»