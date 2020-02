Riverso: "Il Barcellona non riesce a giocare novanta minuti come chiede Setién, con l'Eibar riposeranno in pochi"

Raffaele Riverso, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“La situazione a Barcellona non è delle più belle. Il Barcellona da quando ha esonerato Valverde, scelta che non dico fosse sbagliata, ha commesso errori uno dietro l’altro. L’allenatore è stato mandato via anche in modo poco elegante. La squadra arriva a fine mese senza Dembele, senza Suarez. Formazione? Il nuovo modo di giocare di Setién è completamente diverso da quello di Valverde. Non credo che contro l’Eibar riposeranno molti giocatori, al massimo uno o due perché la squadra è in fase di rodaggio. Il Barcellona oggi non riesce a giocare novanta minuti come richiede Setién”.