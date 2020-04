Riva: "Ripresa campionati? Tanti giocatori contagiati in Serie A, giusto pensare prima alla salute e poi al calcio"

Ultime notizie calcio. Gigi Riva, ex attaccante di Cagliari e Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica. Ecco quanto evidenziato circa il momento del calcio italiano in piena pandemia per il Coronavirus:

Perché è così dura far capire che il virus non tollera cedimenti? «In Sardegna siamo meno esposti. Ma al Nord, specie dalle mie parti, in Lombardia, la situazione è ancora difficile. Le foto dei camion dell’Esercito con le bare dei morti rimarranno nei nostri cuori».

Cosa pensa dello stop dei campionati? «I tanti calciatori contagiati in Serie A in avvio hanno fatto capire che si ha di fronte un virus che corre e può fregare chiunque. Prima la salute di tutti. Poi, con calma e pazienza, ripartiremo».

Anche gli Europei slittano al 2021. Se l’aspettava? «Me l’auguravo. Ora pensiamo a guarire, nessuno può chiamarsi fuori. Mancini sta facendo un gran lavoro, ha un gruppo giovane che può solo migliorare. Ne coglierà i frutti l’anno prossimo».

A proposito di Europa, lei nel 1968 ha conquistato il titolo e segnato in finale contro la Jugoslavia. Qual è il ricordo? «L’Italia non aveva mai vinto i Campionati europei. Il mio pensiero va a Pietro Anastasi: segnò il 2-0. Ci ha lasciati da poco». Pallone in soffitta e testa alla pandemia? «Sì. Adesso conta dimostrarci persone serie, civili e responsabili».

Qual è il messaggio agli sportivi? «Le rinunce e i sacrifici ci ripagheranno. La salute vale più di tutti gli eventi calcistici, dobbiamo stare a casa per venirne fuori in fretta e quanto prima. Altrimenti diventa un’angoscia».