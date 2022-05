Ritorno Cavani al Napoli, Del Genio: "Non è più quello che ricordiamo noi, dico no"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tanti giocatori italiani come Belotti, Immobile e anche altri non giocano in top club. Il motivo sono le valutazioni fatte dai loro club con cifre esorbitanti. Cavani non è più quello di una volta, non è quello che ricordiamo noi. Non avrebbe senso un suo ritorno. Io ho visto tutte le sue paritte e non è quello di un tempo".