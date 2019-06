ATP Val di Sole, Rizzi: "Il Napoli ci ha chiesto una vasca di sabbia marina per gli allenamenti e ci mettiamo a disposizione" [ESCLUSIVA]

Notizie Calcio Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv è intervenuto Luciano Rizzi, presidente dell’ATP Val di Sole:

“Le novità che volete voi non posso darvele io, ma il presidente De Laurentiis (ride ndr.). Diversificheremo le serate per i nostri ospiti, vogliamo che la loro vacanza sia viva.

I turisti che venivano per il Napoli potranno venire a Dimaro perché tutte le sere ci sarà dell’intrattenimento. Il Napoli ci ha chiesto un’enorme vasca di sabbia marina per gli allenamenti e noi ci mettiamo a disposizione in modo che si parli bene della Val di Sole”.