Alvino: "Rinnovo Mertens? Il Napoli farà una proposta, lui dovrà tenere fede alle sue parole. Per Newcastle-Osimhen non c'è apprensione"

"Il Newcastle, come proprietà, può permettersi Osimhen e tutto il Napoli. E' una potenza economica mostruosa, ma non mi pare che in casa Napoli si stia pensando ad una cessione del genere, né mi pare ci sia apprensione. Poi il mercato è sempre vivo, ma il Napoli non ha nulla da riparare in questo mercato di riparazione. Il mercato di gennaio prevede il ritorno di Anguissa, Koulibaly e di Osimhen. Mertens rinnoverà se terrà fede alle sue dichiarazioni d'amore. Il Napoli farà una proposta in linea ai parametri. proporrà un contratto dignitoso per quella che è la sua bravura e la sua età, ma non è detto che il calciatore accetti di guadagnare qualcosina di più".