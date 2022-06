Il Roma, Scotto a CN24: "Napoli insiste per il rinnovo di Koulibaly, la verità su Fabian. Politano? Vale 20 milioni"

Notizie Napoli calcio. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Tutte le ultime sul mercato del Napoli riportate dal giornalista Giovanni Scotto a Cn24 TV:

"Non mi risulta che il Napoli voglia mettere qualche calciatore fuori rosa come Koulibaly o Fabian. Accadde con Milik ma come conseguenza di atteggiamenti non graditi a De Laurentiis, oggi la situazione è diversa perchè si parla di trattative. Per Koulibaly il Napoli sta insistendo per cercare il rinnovo e spalmare l'ingaggio con un biennale con opzione per il terzo anno. Il senegalese però non accetta la riduzione di ingaggio. Su Fabian il discorso è diverso perchè ha un ingaggio basso ed il Napoli vorrebbe rinnovarlo per poi cederlo e non perderlo a zero quando arriverà un'offerta. Il calciatore chiede più di tre milioni all'anno ed il Napoli teme di perderlo tra un anno gratis".

Su Politano: "Ad oggi non sono arrivate offerte, ma il Napoli chiede 20 milioni per lasciarlo partire. La società non ha la volontà di liberarsi di lui, soprattutto con le questioni Mertens ed Ounas in uscita. Le parole dell'agente fanno parte dei giochi del calciomercato".

Su Ospina: "Non risponde al Napoli, per questo la società sta velocizzando per rinnovare Meret e prendere Sirigu che risulta già bloccato a 700mila euro l'anno".

Su Mertens: "Lui ha delle offerte dall'estero, da Qatar e Emirati Arabi. Per questo sta riflettendo, non credo vada alla Lazio o alla Roma anche perchè sono proposte in linea con quella fatta dal Napoli. Altre squadre si sono defilate perchè le richieste di Mertens sono ritenute da tutti troppo alte. Attenzione anche alla pista MLS".