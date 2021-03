Rinnovo Insigne, Il Mattino: Lorenzo si aspetta una chiamata dal Napoli per un eventuale contratto a vita, le ultime

Ultime notizie Napoli - Coverciano come Castel Volturno: Lorenzo Insigne del Napoli e della Nazionale è il punto di riferimento. Con Gattuso ha ritrovato il sorriso, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, ma ci sarebbe da porsi qualche domanda in più sul suo futuro.

“Di lasciare Napoli non ne vorrebbe sentire manco parlare lontanamente, ma sta di fatto che il contratto scade nel 2022 e allo stato attuale non c'è alcuna trattativa tra il club e il suo agente Pisacane. Le parti non si sono ancora sedute per parlare di un possibile prolungamento, anche se da qui alla fine della stagione il tempo non manca. Così come la volontà del giocatore, che in ogni caso si aspetta una chiamata da parte del Napoli per poter mettere la firma su un eventuale contratto a vita in azzurro”